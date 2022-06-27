Belediye spor malzemesi aldı

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre yapılan açık ihaleye iki firma katıldı.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen, 43 kalem spor malzemesinin alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti ise 458 bin TL olan ihalede ilk olarak firmaların belge ve teklifleri incelendi. Buna göre METS Spor Giyim 474 bin TL teklif verirken, Celalettin Çetinkaya 681 bin TL’lik teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

