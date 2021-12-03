Belediye Şoförleri unutmadı

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi çöplü, Çorum Taksiciler, Minibüsçüler ve Servisçiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Ulaş Yönetim Kurulu Başkanı Arap Ballı ve Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü Lütfullah Şirin 30 Kasım şoförler günü nedeniyle mesaide olan şoförlere karanfil verdi.

Mesaide olan taksi şoförleri, özel halk otobüsü şoförleri ve Çorum Belediyesinde görev yapan şoförleri ziyaret eden heyet, şoförler gününü kutlayarak çiçek takdim ettiler. Görevinin başında olan tüm şoförlerin 30 Kasım Şoförler Gününü kutlayan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü ‘’Gece gündüz demeden rızıklarının peşinde olan tüm şoförlerimizin gününü tebrik ediyorum. Rabbimden kazasız belasız yolculuklar diliyorum ‘’ dedi. Kendi günlerinde hatırlandıkları için teşekkür eden şoförler ise, “Bizleri unutmayarak ziyaret eden Başkanımıza ve heyete teşekkür ediyoruz. Desteklerini esirgemedikleri içinde Belediye Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’a ayrıca teşekkür ediyoruz ‘’ dedi.



