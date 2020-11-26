Belediye Silmkent’te konut arsası satacak

Çorum Belediyesi Basın Biriminden yapılan açıklamada Silmkent’te mülkiyeti belediyeye ait olan villa arsalarının kapalı teklif usulüyle satılacağı belirtilerek “7 bin 993 metrekare ve 6 bin 716 metrekare alanlara sahip 2 kat konut işaretli villa site arsaları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine istinaden kapalı teklif artırma usulü ile hazırlanan şartname dahilinde satışa sunulacaktır. İhale, 30 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 14.00’te Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.” denildi.