Belediye Silmkent’te konut arsası satacak
Çorum Belediyesi, Silmkent bölgesinde 2 kat konut işaretli arsaları ihale ile satacak.
Güncel 26.11.2020, 16:19
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Çorum Belediyesi Basın Biriminden yapılan açıklamada Silmkent’te mülkiyeti belediyeye ait olan villa arsalarının kapalı teklif usulüyle satılacağı belirtilerek “7 bin 993 metrekare ve 6 bin 716 metrekare alanlara sahip 2 kat konut işaretli villa site arsaları 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine istinaden kapalı teklif artırma usulü ile hazırlanan şartname dahilinde satışa sunulacaktır. İhale, 30 Kasım 2020 Pazartesi günü saat 14.00’te Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir.” denildi.
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