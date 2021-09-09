Belediye, sele karşı yapay dere açıyor

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, dere açma çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında teknik heyetten bilgi aldı.

Geçtiğimiz hafta başlayan ve devam eden dere açma çalışması hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Dere açma çalışmalarımız Kuruçay ve Silimkent bölgesine yağan yağmursunuyunun en yakın dere olan İbrahim çayırı deresine taşınması amacıyla yapılmaktadır” dedi. Başkan Aşgın, bu bölgeye yağan yağmursularının deşarj olacağı bir dere yoktu bu yüzden yağan yağmursuları betonlaşmanın etkisiyle Bayatgediği Cadde ve Sokaklara oradan da Osmancık Caddesine akıp binalar için tehlike oluşturmaktaydı. 1500 metre uzunluğundaki dere açma çalışmamız İbrahimçayırı deresinden başlamış olup Silimkent bölgesinde bulunan cin deresinde son bulacak” dedi.

(Haber Merkezi)

