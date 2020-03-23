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Belediye şehrin farklı noktalarına el dezenfektanı yerleştirdi

Çorum Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin farklı noktalarına el dezenfektan aparatları yerleştirildi.

Belediye şehrin farklı noktalarına el dezenfektanı yerleştirdi

Çorum Belediyesi tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında şehrin farklı noktalarına el dezenfektan aparatları yerleştirildi.

23 Mart 2020 Pazartesi 19:15
Belediye şehrin farklı noktalarına el dezenfektanı yerleştirdi

Çorum Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma ile birlikte, el dezenfektan aparatları Belediyesi önü, PTT önü, otobüs durakları, kuyumcular çarşısı, Hürriyet Meydanı başta olmak üzere, kapalı pazar yerleri, şehirlerarası otobüs terminali gibi şehrin farklı noktalarına yerleştirildi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu yerlere koydukları dezenfektan aparatlarının belirli periyotlarla kontrol edileceğini belirterek dezenfektan sayısının artırılacağını da sözlerine ekledi.

Evde kal çağrısına mümkün olduğunca riayet ettiklerini, ancak zorunlu nedenlerle dışarıya çıktıklarını belirten vatandaşlar da uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

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