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Belediye şehri dezenfekte etmeye devam ediyor

Çorum Belediyesi insanların yoğun kullandığı alanları dezenfekte etmeye devam ediyor.

Güncel 23.06.2020, 18:37
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Belediye şehri dezenfekte etmeye devam ediyor

Covid-19 virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte, maske dağıtımı, temizlik ve tüm tedbir çalışmalarına aralıksız devam eden Çorum Belediyesi, vatandaşların yoğun kullandığı yerleri dezenfekte edip temizlik çalışmaları yapmaya devam ediyor. Pandemi sürecinin başından itibaren dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam eden Çorum Belediyesi, vatandaşlara daha hijyenik ve daha sağlıklı bir ortam sağlamak için gece-gündüz çalışıyor. Salgının en yüksek olduğu dönemlerde parklar, meydanlar, taksi durakları, pazar yerleri, toplu taşıma araçları, duraklar, halkın yoğun kullandığı alanlar ve il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarını dezenfekte ettiklerini belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ‘’Normalleşme ile birlikte hemşehrilerimizin yoğun kullandığı tüm alanları dezenfekte etmeye devam ediyoruz. Ekiplerimiz, tüm esnaf ve vatandaşlarımızın sağlığı için gece-gündüz demeden yoğun bir tempo ile dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Belediye olarak yapılması gereken tüm işlemleri büyük bir titizlikle yapıyoruz. Hemşehrilerimizin de bu süreçte “Maske+Mesafe+Hijyen” kuralına sıkı bir şekilde uymalarını önemle rica ediyoruz. ‘’ dedi.

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