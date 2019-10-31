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Belediye şehitlikte bakım çalışması başlattı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışmaların devam ettiği Şehitlikte incelemelerde bulundu. 

Belediye şehitlikte bakım çalışması başlattı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışmaların devam ettiği Şehitlikte incelemelerde bulundu. 

31 Ekim 2019 Perşembe 01:49
Belediye şehitlikte bakım çalışması başlattı

Geçtiğimiz haftalarda Çorum Valiliği ile imzalanan protokol ile ÇorumBelediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar başlatıldı. Yapılan çalışmaları yerinde inceleyen ve bilgiler alan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın yanı sıra AK Parti İl Başkan Vekili Murat Günay ile AK Parti Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti. 
Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Geçtiğimiz haftalarda ÇorumValiliğimizle protokol imzalayarak Belediye sınırları içerisindeki Şehitliklerin ve şehit mezarlarının bakımlarını belediyemize almıştık. Hemen harekete geçerek şehitliğimiz içerisinde Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz çalışmalara başladı. Şehit mezarlarımızın yanında bulunan alanda çimleme çalışması yapıyoruz. Aynı zamanda ağaçlarda da budama çalışmaları gerçekleştireceğiz. Çorum sınırları içerisinde yer alan tüm şehit mezarlarımızda ve şehitliklerimizde de düzenleme çalışması yapacağız. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün savunulması noktasında gözlerini kırpmadan canlarını, kanlarını hiçe sayarak şahadet şerbetini içen şehitlerimizin kabirlerinin temiz, bakımlı olması için tüm ekiplerimizle çalışacağız. Şehitlerimizin ruhu şad olsun, gazilerimize rabbim sağlıklı uzun ömürler ihsan eylesin. Onların hizmetkarı olmaktan onur ve kıvanç duyuyoruz" şeklinde konuştu. 

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