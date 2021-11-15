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Belediye Şehir Defteri’nden “İstiklal Marşı” özel sayısı

Şehir Defteri Dergisi’nin 7’nci sayısı “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı” özel eki ile çıktı.

Güncel 15.11.2021, 18:53
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Belediye Şehir Defteri’nden “İstiklal Marşı” özel sayısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda 2021 yılı ‘Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı’ olarak ilan edilmişti.  Bu kapsamda Çorum Belediyesi’nin kültür, sanat ve edebiyat yayını olan Şehir Defteri Dergisi, “Mehmet Akif ve İstiklal Marşı” özel sayısı ile okurlara ulaştı.
Şehir Defteri Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan,  “Şehir Defteri olarak daha önce Yunus Emre Özel Sayısı çıkarmıştık. Şimdi ise İstiklâl Marşı özel sayımızı ilginize sunuyoruz” diye konuştu.
“NİTELİKLİ ÖZEL SAYILAR 
ÇIKARMAYI SÜRDÜRECEĞİZ”
İstiklal Marşı’nın, bir kurtuluş ve var oluş manifestosu olarak her geçen gün milletimizin gönlünde değerini pekiştirdiğini belirten Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Çorum Belediyesi “kültür belediyeciliği” anlayışıyla Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın çok önemsediği Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Marşı yılına en anlamlı katkıyı bu özel sayı ile yapıyor. Milli Şairi ve İstiklal Marşı’nı çok yönlü olarak ele alma ve bu konuda farkındalık oluşturma amacıyla özgün bir çalışma ortaya koyduk. Özellikle her kıtanın ayrı bir kalem tarafından tahlil edilmesi ve marş ile ilgili bestelerin bir arada sunulmasını dikkate değer buluyoruz. 7. sayısını yayımladığımız Şehir Defteri dergimizin seçkin yazar kadrosu ile nitelikli özel sayılar çıkarmayı sürdüreceğiz” dedi.
“MEHMET AKİF YAŞADIĞI DÖNEME 
VE BUGÜNE DERİN İZLER BIRAKTI”
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da, dergide yer alan yazısında Mehmet Akif Ersoy’un hem yaşadığı döneme, hem de vefatından sonra Türkiye’nin tarihine büyük ve derin izler bıraktığını belirtti.
Başkan  Aşgın yazısında şu ifadelere yer verdi: “Mehmet Akif, sadece şair kişiliğiyle değil; vatan sevgisi, dini kişiliği, felsefi kimliği, edebî şahsiyeti, hatipliği ve hocalığıyla da tarihimizin en büyük çınarlarından olmuştur. Hep halkın ve hakkın sesi olmuştur. Vatana ve millete adanmış bir hayat, şerefle geleceğe ışık tutan bir kalem, dilinden ve kaleminden haktan başka bir şey çıkmayan bir dava adamıdır. Kurtuluş savaşımızın verildiği yıllarda taşıdığı bütün vasıflarıyla onurlu mücadelenin bizatihi içinde olmuş ve kurtuluş savaşımızda üstün gayretler sarf etmiştir. Bütün bunların sonunda ise; “Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın.” diye duada bulunduğu İstiklal Marşı’yla kurtuluş savaşına son noktayı koymuştur.
Biz de Çorum Belediyesi olarak Akif’in fikir dünyamıza, edebiyatımıza, vicdanımıza kazandırdıklarını gelecek nesillere aktarmak amacıyla genç kardeşlerimizin n katılımıyla “Mehmet Akif’e Mektup” konulu ödüllü kompozisyon yarışması düzenledik. Akif’i daha iyi anlayabilmek ve anlatabilmek için kahramanlık türküleri eşliğinde Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı konulu söyleşi gerçekleştirdik. Türk Milletinin, zaferlerini, yüceliğini, bağımsızlığını ve kutsallığını en güzel duygularla anlatan, milli birlik ve bütünlüğümüzün simgesi olan İstiklâl Marşımızın 100. yıldönümünde şehrimizdeki diğer kurumlar ile birlikte, hemşehrilerimizin de katılımıyla “100. Yılda 100 Kişi İle İstiklâl Marşı Klibi” ve “İstiklâl Marşı Doğa Yürüyüşü” etkinliklerimizi gerçekleştirdik. 7. sayısını yayımladığımız Şehir Defteri dergimizin eki olarak okurlarımızın ilgisine sunduğumuz, “Mehmet Akif Ersoy ve İstiklâl Marşı” özel sayımıza katkı sunan yazarlarımıza, şairlerimize ve yayın kurulumuza teşekkür ediyor, bizi takip eden değerli okuyucularımıza da keyifli okumalar diliyorum”
(Haber Merkezi)
 

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