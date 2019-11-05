Belediye, “satranç”a 478 bin verdi, su alacağına yüklendi!

Her seferinde ekonomik sıkıntı yaşadıklarını kaydeden Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın, son olarak Çorum’da yapılan bir satranç turnuvasına 478 bin lira ödediği öğrenildi.

Belediye’nin, Çorum’da 29 Ekim- 5 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılan Türkiye Satranç Federasyonu’nun düzenlediği, ‘Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatı’nın sponsoru olduğu, bunun karşılığında bir firmaya Belediye bütçesinden 478 bin lira ödeme yaptığı haber alındı.

VATANDAŞIN SUYU KESİLECEK

Sponsorlukta bonkör davranan Belediye, içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı aşmak içinse vatandaştan alacaklarının üzerine gitmeye yöneliyor.

Çorum Belediyesi, su borçlarının tahsilatı için harekete geçerken , Kale, Gülabibey ve Mimar Sinan mahallesinde su borcu bulunan abonelere ihbarname gönderdi. İhbarname gönderilen mahallelerde gelir seviyesi ortalamanın altında olan vatandaşların ikamet etmesi dikkat çekiyor.

BORCUNU ÖDEMEYENİN SAYACI SÖKÜLECEK

Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından Ekim ayının ikinci yarısından itibaren su borcu bulunan abonelere ‘Su Kesme İhbarnamesi’ gönderilerek, abonelere borçlarını ödemeleri için 10 gün süre verildiği ve sürenin 4 Kasım 2019 mesai saati bitiminde dolduğu öğrenildi.

Sürenin dolmasının ardından borcunu ödemeyen abonelerin sularının ise 5 Kasım 2019 Salı gününden itibaren kesilmeye başlanacağı, ardından da alacağın tahsili için yasal yollara başvurulacağı bildirildi.

Çorum Belediyesi’nden abonelere gönderilen ihbarnamede; şu uyarılara yer verildi: “Belirtilen tarihte ödenmemesi halinde ikinci bir ihbara gerek kalmadan sayacınız sökülerek, suyunuz kesilecektir. Suyunuz kesildiği halde borcunu 15 gün içerisinde ödemezseniz, borcunuz icra yoluyla tahsil edilecektir.”