Belediye Sanat Müze ve Galerisi’ne büyük onur

Ödülün ressam Yalçın Gökçebağ'a veriliş gerekçesi şöyle:

“Doğaya verdiği önem, mevsimsel değişiklikleri ve kır yaşamındaki doğa-insan ilişkisini uyumlu biçimde yansıtması, doğayı kendine özgü saf ve şiirsel dille aktarmak için peysaj boyama tekniğine getirdiği yenilikler ve geliştirdiği yeni teknikler, çok sayıda kişi tarafından taklit edilmesine karşın hemen ayırt edilen başarılı anlatımı, Türk resim sanatını yurt içinde ve dışında açtığı sergilerle başarıyla temsil etmesi nedeniyle Yalçın Gökçebağ'a verilmiştir.”

ÇAĞSAV Onur Ödülü’nün kurumsal alanda tüzel kişi olarak Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Galerisi’ne verilmesinin gerekçesi ise şöyle belirtildi:



“Resim sanatının toplumun değişik kesimlerine tanıtılması yolunda yaptığı katkı, eserleri çalıştaylar ve bağış yoluyla doğrudan sanatçılardan sağlaması, sanat hakkındaki bilgi ve görgünün arttırılması yönündeki etkisi, ilkokuldan itibaren her yaşta öğrenciyi ağırlayarak resim derslerini müzede almaları için hazırladığı koşullarla sağladığı olumlu ortam nereniyle Çorum Belediyesi Sanat Müzesi ve Sanat Galerisi'ne verilmiştir.”

Alanında en prestijli ödül haline gelen ve heykeltıraş Mehmet Aksoy’un imzasını taşıyan ÇAĞSAV Onur Ödülleri, plastik sanatlar alanında olağanüstü başarıları, çalışmaları ve destekleri nedeniyle öne çıkan gerçek ve tüzel kişileri ödüllendirerek, bu özel ve tüzel kişilere toplumun şükranlarını belgelemeyi amaçlıyor.

(Haber Merkezi)

