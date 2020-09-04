Belediye, “ Sağlığımız için, herkes için” mottosuyla denetim yaptı

Çorum Belediyesi Zabıta ekipleri, özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu noktalardan olan pazar, park, çay bahçesi, otogar, avm ve ana caddelerde denetimlerini artırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle "Sağlık için, hepimiz için" mottosuyla yola çıktık. Ekiplerimizle birlikte Covid-19'un artış gösterdiği bugünlerde İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle bugüne dek yapılan en kapsamlı denetimleri gerçekleştiriyoruz. Özellikle halkımızın yoğun olarak kullandığı park, kafeterya, kuaför, otogar ve pazar yerleri gibi yerlerde denetimlerimizi herhangi bir aksaklığa mahal vermeden sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız, Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın sürekli tekrar ettiği “Maske, Mesafe ve Hijyen” kurallarına dikkat ettiği sürece Koronavirüsü yenmemiz mümkün olacak." dedi. Denetimleri süreç boyunca aynı kararlılıkla devam ettireceklerini de sözlerine ekleyen Başkan Yardımcısı Candan, virüsü yenmenin tek yolunun tek vücut şeklinde hareket etmek olduğunu dile getirerek, bir pozitif vakanın bir aileyi etkileyebileceğini, bundan dolayı herkesin sevdikleri için de kendi sağlığına dikkat edip virüse karşı alınan tedbirlere uyması gerektiğini ifade etti.