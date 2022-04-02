Belediye Ramazan etkinlikleri “Velipaşa Hanı”nda yapılacak

Belediye, pandemi nedeniyle ara verdiği geleneksel Ramazan etkinliklerine yeniden başlıyor. Bu yılki etkinlikler, Çorum Belediyesi tarafından restore edilerek turizme kazandırılan 157 yıllık Tarihi Velipaşa Hanı’nda gerçekleştirilecek. Etkinlikler Geleneksel Ramazan Eğlenceleri, Çorum Belediyesi Mehter ve Bando Takımı Konserleriyle birlikte birbirinden değerli sanatçıların katılımıyla Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak.

Buna göre bugün saat 21.00’de başlayacak olan etkinliklerde geleneksel Ramazan eğlencelerinin yanı sıra, ezgilerin güçlü ve sevilen sesi ‘Grup Genç’ konseri Çorumlularla buluşacak. Çorum Belediyesi Handa Ramazan etkinliklerinde;

8 Nisan Cuma ‘Grup Çağrı’ İlahi ve Ezgi Konseri,

9 Nisan Cumartesi ‘Umut Mürare’ Konseri,

15 Nisan Cuma ‘Grup Sadâ’ İlahi ve Ezgi Konseri,

16 Nisan Cumartesi ‘Ammar Acarlıoğlu’ Ezgi Konseri,

22 Nisan Cuma ‘Grup Almina’ İlahi Konseri,

23 Nisan Cumartesi ‘Ömer Faruk Güney’ Tasavvuf Müziği Konseri,

29 Nisan Cuma ‘Aşk-ı İlahi Grubu’ İlahi Konseri,

30 Nisan Cumartesi ‘Agâh’ Tasavvuf Müziği’ Konseri yer alacak.

Ayrıca Çorum Belediyesi Mehter ve Bando Takımları da 3,10,17 ve 24 Nisan tarihlerinde 15 Temmuz Hürriyet Meydanı’nda konser verecek.

ETKİNLİKLERDE ÇOCUKLARDA UNUTULMADI

Çorum Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel düzenlenecek ve Çorum Web TV’den de canlı olarak yayınlanacak etkinliklerde yine en çok çocuklar eğlenecek. Çocuklara özel orta oyunları, meddah, Hacivat-Karagöz ve yarışmalarla çocuklar gönüllerince eğlenecek..

MİSAFİRLERE RAMAZANA ÖZEL İKRAMLAR OLACAK

Çorum Belediyesi, Ramazan etkinlikleri için tarihi Velipaşa Hanı’na gelenlere Osmanlı macunu ve şerbet ikramında bulunacak.

(Haber Merkezi)

