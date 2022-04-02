Belediye Ramazan etkinlikleri “Velipaşa Hanı”nda yapılacak
Çorum Belediyesi tarafından restore edilerek turizme kazandırılan 157 yıllık Velipaşa Hanı, Ramazan etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Çorum Belediyesi’nin baştan sona restore ettiği Han’da Ramazan etkinlikleri 2 Nisan’da başlıyor.
Belediye, pandemi nedeniyle ara verdiği geleneksel Ramazan etkinliklerine yeniden başlıyor. Bu yılki etkinlikler, Çorum Belediyesi tarafından restore edilerek turizme kazandırılan 157 yıllık Tarihi Velipaşa Hanı’nda gerçekleştirilecek. Etkinlikler Geleneksel Ramazan Eğlenceleri, Çorum Belediyesi Mehter ve Bando Takımı Konserleriyle birlikte birbirinden değerli sanatçıların katılımıyla Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak.
Buna göre bugün saat 21.00’de başlayacak olan etkinliklerde geleneksel Ramazan eğlencelerinin yanı sıra, ezgilerin güçlü ve sevilen sesi ‘Grup Genç’ konseri Çorumlularla buluşacak. Çorum Belediyesi Handa Ramazan etkinliklerinde;
8 Nisan Cuma ‘Grup Çağrı’ İlahi ve Ezgi Konseri,
9 Nisan Cumartesi ‘Umut Mürare’ Konseri,
15 Nisan Cuma ‘Grup Sadâ’ İlahi ve Ezgi Konseri,
16 Nisan Cumartesi ‘Ammar Acarlıoğlu’ Ezgi Konseri,
22 Nisan Cuma ‘Grup Almina’ İlahi Konseri,
23 Nisan Cumartesi ‘Ömer Faruk Güney’ Tasavvuf Müziği Konseri,
29 Nisan Cuma ‘Aşk-ı İlahi Grubu’ İlahi Konseri,
30 Nisan Cumartesi ‘Agâh’ Tasavvuf Müziği’ Konseri yer alacak.
Ayrıca Çorum Belediyesi Mehter ve Bando Takımları da 3,10,17 ve 24 Nisan tarihlerinde 15 Temmuz Hürriyet Meydanı’nda konser verecek.
ETKİNLİKLERDE ÇOCUKLARDA UNUTULMADI
Çorum Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel düzenlenecek ve Çorum Web TV’den de canlı olarak yayınlanacak etkinliklerde yine en çok çocuklar eğlenecek. Çocuklara özel orta oyunları, meddah, Hacivat-Karagöz ve yarışmalarla çocuklar gönüllerince eğlenecek..
MİSAFİRLERE RAMAZANA ÖZEL İKRAMLAR OLACAK
Çorum Belediyesi, Ramazan etkinlikleri için tarihi Velipaşa Hanı’na gelenlere Osmanlı macunu ve şerbet ikramında bulunacak.
(Haber Merkezi)
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|30
|70
|2. Konyaspor
|30
|55
|3. Fenerbahçe
|30
|53
|4. Alanyaspor
|30
|49
|5. Adana Demirspor
|30
|48
|6. Başakşehir
|30
|47
|7. Hatayspor
|30
|47
|8. Beşiktaş
|30
|46
|9. Karagümrük
|30
|43
|10. Antalyaspor
|30
|41
|11. Sivasspor
|30
|40
|12. Gaziantep FK
|30
|40
|13. Kasımpaşa
|30
|38
|14. Kayserispor
|30
|38
|15. Galatasaray
|30
|38
|16. Giresunspor
|30
|35
|17. Altay
|30
|29
|18. Göztepe
|30
|27
|19. Rizespor
|30
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|30
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|28
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|28
|49
|4. İstanbulspor
|27
|47
|5. Eyüpspor
|28
|46
|6. Erzurumspor
|28
|44
|7. Samsunspor
|27
|42
|8. Adanaspor
|28
|38
|9. Manisa Futbol Kulübü
|28
|37
|10. Boluspor
|27
|35
|11. Keçiörengücü
|27
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|27
|34
|15. Kocaelispor
|27
|33
|16. Altınordu
|28
|31
|17. Denizlispor
|27
|30
|18. Bursaspor
|27
|28
|19. Balıkesirspor
|27
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|29
|70
|2. Liverpool
|29
|69
|3. Chelsea
|28
|59
|4. Arsenal
|28
|54
|5. Tottenham
|29
|51
|6. M. United
|29
|50
|7. West Ham United
|30
|48
|8. Wolverhampton Wanderers
|30
|46
|9. Aston Villa
|29
|36
|10. Leicester City
|27
|36
|11. Southampton
|29
|35
|12. Crystal Palace
|29
|34
|13. Brighton
|29
|33
|14. Newcastle
|29
|31
|15. Brentford
|30
|30
|16. Leeds United
|30
|29
|17. Everton
|27
|25
|18. Watford
|29
|22
|19. Burnley
|27
|22
|20. Norwich City
|29
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|66
|2. Sevilla
|29
|57
|3. Barcelona
|28
|54
|4. Atletico Madrid
|29
|54
|5. Real Betis
|29
|50
|6. Real Sociedad
|29
|48
|7. Villarreal
|29
|45
|8. Athletic Bilbao
|29
|41
|9. Valencia
|29
|40
|10. Osasuna
|29
|38
|11. Celta Vigo
|29
|36
|12. Espanyol
|29
|36
|13. Rayo Vallecano
|28
|32
|14. Elche
|29
|32
|15. Getafe
|29
|29
|16. Granada
|29
|28
|17. Cadiz
|29
|27
|18. Mallorca
|29
|26
|19. Deportivo Alaves
|29
|22
|20. Levante
|29
|19