Belediye, Ramazan coşkusu tüm mahallelere ulaştırıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ramazan ayında toplu iftar ve ramazan eğlencesi gibi etkinliklerin yapılamadığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hazırladıkları sürprizle Ramazan coşkusunu evlerinde kalan Çorumluların ayaklarına götürdüklerini söyledi.



Ramazan TIR’ının mehter takımı, bando, Türk halk müziği ve tasavvuf musikisi konserleriyle Ramazan ayı boyunca evlere misafir olacağını söyleyen Başkan Aşgın, “Çorum Belediyesi olarak evde kalan hemşehrilerimizin evlerine Ramazan coşkusunu götürebilmek için böyle bir çalışma yaptık. Hazırladığımız Ramazan TIR’ı ile ilk programımızı Mimarsinan ve Gülabibey Mahallelerimizde gerçekleştirdik. Sosyal mesafe ve koronavirüs tedbirlerine uyarak gerçekleştirdiğimiz Ramazan tırı etkinliği ile Ramazan coşkusunu haftada üç gün tüm hemşehrilerimizin ayağına götüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkan Çorumlular, mehter takımının Ramazan TIR’ında söylediği birbirinden güzel ve coşkulu marşlara eşlik etmeyi ihmal etmedi. Gülabibey ve Mimarsinan Mahalleleriyle başlayan etkinlik önümüzdeki günlerde tüm mahallelerde gerçekleştirilecek.

(Haber Merkezi)