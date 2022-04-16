Belediye, Ramazan ayında sosyal yardım çalışmalarını yoğunlaştırdı

7 bin 413 ihtiyaç sahibinin sosyal destek kartından istifade ettiğini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 2021 yılında hayata geçirdikleri bu örnek uygulama ile ihtiyaç sahipleri vatandaşların 81 yerel marketten alışveriş yapma imkânı bulduklarını söyledi. Ramazan ayı boyunca alışveriş yapabilmeleri amacıyla 7 bin 413 kişinin hesabına 300’er TL yatırdıkları kaydeden Başkan Aşgın, “Gönül belediyeciliği çalışmalarımız kapsamında sosyal yardım çalışmalarımızı yılın her günü büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Tek tek gönüllere dokunuyoruz. Sosyal destek kartı uygulamasına başladığımız 2021 yılından beri 8 milyon 316 bin 375 TL ödeme gerçekleştirdik.” dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların Ramazan ayı boyunca alışverişlerini sorunsuz bir şekilde istedikleri marketlerden yapabilmeleri amacıyla her karta 300 TL yüklediklerinin altını çizen Başkan Aşgın, “Tüm ihtiyaç sahiplerimizin yanındayız.” dedi.

YEREL ESNAFA BÜYÜK DESTEK

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal destek kartı uygulamasıyla yerel esnafa da önemli katkılar sağladıklarını vurguladı. Kartların anlaşmalı marketlerde geçerli olduğunu, anlaşmalı esnafın da Çorum’un yerel esnafı olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Yerel esnafımız kazansız diye sosyal destek kartlarını sadece yerel esnafımıza tanımladık. Şehrimizde bulunan toplam 81 yerel marketten sosyal destek kartı kullanan vatandaşlarımız alışverişlerini yapabiliyor.” diye konuştu.

ESNAF MEMNUN

Sosyal Destek Kartı uygulamasının geçerli olduğu market sahipleri de uygulamadan duydukları memnuniyeti her fırsatta ifade ediyor. Market sahibi Seyfettin Kırcalı sosyal destek kartı uygulamasının önemini vurgulayarak “Belediyemiz sosyal destek kart ücretlerini 225 TL’den 300 TL’ye çıkardı. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız bu durumdan çok memnun. Yerel esnaf olarak bizler de memnunuz. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine Halil İbrahim bereketi oldu” şeklinde ifade etti.

Sosyal destek kartı limitinin 300 TL’ye çıkarılmasının ihtiyaç sahipleri açısından güzel olduğunu belirten Cemalettin Kırcalı da “Sağ olsun Belediye Başkanımıza ve Belediyemize çok teşekkür ederiz. Küçük esnafımızı da her daim gözetip, destekliyor.” diye konuştu.

Sosyal destek kartının ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çok faydalı bir uygulama olduğunu belirten Elvan Arslan da “Belediye Başkanımızın yapmış olduğu Sosyal Destek Kartı uygulamasından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız çok güzel şekilde faydalanıyor. Öncelikle Belediye Başkanımıza bu hizmetten dolayı teşekkür ediyoruz. Ayrıca geçen yıl 175 TL olan sosyal destek kartı, önce 225 TL’ye Ramazan ayı sebebiyle de 300 TL’ye çıkarıldı. Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Aşgın’a ve belediye çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum’’ dedi.

