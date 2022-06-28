Belediye, PVC ve Polietilen içmesuyu boru parçaları aldı

2022 Yılı Polietilen (HDPE) ve PVC İçmesuyu Ek Parçaları Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından içmesuyu şebekelerinde kullanılmak üzere iki kısımda toplam 213 kalem Polietilen (HDPE) ve PVC İçmesuyu Ek Parçaları alımı yapıldı.

Buna göre yaklaşık maliyeti 2 milyon 361 bin 715 TL olan ihalede 1 milyon 933 bin 475 TL’lik birinci kısım için FMB Hırdavat tarafından 1 milyon 597 bin 895 TL, Turanlar Yapı Malzemeleri tarafından 1 milyon 654 bin 500 TL ve Fırat Plastik tarafından ise 1 milyon 741 bin 84 TL teklif sunuldu.

Yaklaşık maliyeti 428 bin 240 TL olan ikinci kısım için ise FMB Hırdavat 259 bin 844 TL; Turanlar Yapı Malzemeleri 277 bin TL ve Büşra Çetin ise 366 bin 809 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

