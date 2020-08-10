Belediye proje hizmet ihalesi yaptı
Çorum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Uygulama Proje hizmet alımı ihalesi yapıldı.
Toplam 22 üstlenicinin katıldığı ihalede tahmini bedel 229 bin 333 lira 33 YKR olarak belirlenirken, NDS Mühendislik 218.34 lira, İDS Proje Mühendislik 138.500 lira, EBC Mimarlık 167.300 lira, L-Tasarım 168.500, Piya Tasarım 172.250 lira, Aray Yapı 181.400 lira, İs-Ad İnşaat 182.000 lira, Duyan İnşaat 192.150 lira, Nebula Mimarlık 197.000 Lira, Yıldırım İnşaat 200.000 lira, Nefha İnşaat 207.000 lira, Dağhan Mimarlık 209.000 lira, ER SA Yapı 217.700 lira, Baloğlu Group 227.000 lira, Neon Mimarlık 243.000 lira, Mehmet Ergün 247.000 lira, Prosan Danışmanlık 247.000 lira, TMH Mühendislik 253.600 lira, Kayhan Mühendislik 320.000 lira, Mizan Yapı 332.900’lira, AGM Mühendislik 357.700 lira, Özçelik Yapı 470.000 lira teklif sundu. Tekliflerin incelenmesinin ardından sonuçların açıklanacağı belirtildi. (Haber Merkezi)
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