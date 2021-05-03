Belediye personeline iş elbisesi alındı
Çorum Belediyesi Personel Ltd. Şti bünyesinde çalışan personele iş elbisesi ve kişisel koruyucu ekipman alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenledi.
Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 6 firma katıldı.
Çorum Belediyesi Personel Ltd. Şti bünyesindeki personele alınacak olan ve yaklaşık maliyeti 2 milyon 691 bin 272 TL olan ihalede ilk olarak firmaların teklifleri açıldı. Daha sonra ise firmaların e-ihale ortamında sunduğu belgelere bakıldı. Buna göre Ekipmanlar Market Makine ve Ekipman Tic. Ltd. Şti tarafından 1 milyon 865 bin 530 TL teklif sunulurken, Fuat Aynı 2 milyon 125 bin 798 TL, BKM Tekstil Giyim 2 milyon 273 bin 85 TL, Ulucenk Dış Ticaret Ltd. Şti 2 milyon 298 bin 130 TL, Kardelen İş Elbiseleri San. Tic. Ltd. Şti 2 milyon 736 bin 349 TL ve Aydın Grup İş Elbiseleri Sosyal Hizmetler İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti ise 3 milyon 190 bin 258 TL teklif verdi.
Komisyon Başkanı Leyla Sayın sonucun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini açıkladı.
(Haber Merkezi)