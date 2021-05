Belediye personeline iş elbisesi alındı

Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 6 firma katıldı.

Çorum Belediyesi Personel Ltd. Şti bünyesindeki personele alınacak olan ve yaklaşık maliyeti 2 milyon 691 bin 272 TL olan ihalede ilk olarak firmaların teklifleri açıldı. Daha sonra ise firmaların e-ihale ortamında sunduğu belgelere bakıldı. Buna göre Ekipmanlar Market Makine ve Ekipman Tic. Ltd. Şti tarafından 1 milyon 865 bin 530 TL teklif sunulurken, Fuat Aynı 2 milyon 125 bin 798 TL, BKM Tekstil Giyim 2 milyon 273 bin 85 TL, Ulucenk Dış Ticaret Ltd. Şti 2 milyon 298 bin 130 TL, Kardelen İş Elbiseleri San. Tic. Ltd. Şti 2 milyon 736 bin 349 TL ve Aydın Grup İş Elbiseleri Sosyal Hizmetler İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti ise 3 milyon 190 bin 258 TL teklif verdi.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın sonucun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)