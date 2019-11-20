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Belediye personeline eğitim semineri

Çorum Belediyesi, personeline “İş Ortamında Nezaket ve Mahremiyet” konusu ile “Yaşamımızda Öfkenin Yeri” konularında eğitim semineri verdi. 

Belediye personeline eğitim semineri

Çorum Belediyesi, personeline “İş Ortamında Nezaket ve Mahremiyet” konusu ile “Yaşamımızda Öfkenin Yeri” konularında eğitim semineri verdi. 

20 Kasım 2019 Çarşamba 19:58
Belediye personeline eğitim semineri

Çorum Belediyesinin vatandaşla iletişim halinde olan bütün personelin bu eğitime katıldığını vurgulayan Belediye Başkan Vekili Av. İsmail Yağbat, “Hemşehrilerimize güler yüzle kaliteli hizmet verebilmek, iş ve çalışma verimini en üst düzeye çıkartmak amacıyla personelimize belirli periyotlarda eğitim ve kişisel gelişim seminerleri veriyoruz. Kalitenin eğitimle doğru orantılı olarak artacağına inanan belediyecilik anlayışımız doğrultusunda bu tür eğitim seminerleri daha da artıracağız.” dedi. 
“Yaşamımızda Öfkenin Yeri” ve “İş Ortamında Nezaket ve Mahremiyet” adlı İki bölümden oluşan eğitim seminerini ÇorumBelediyesi Aile Eğitim Merkezi personeli Uzman Klinik Psikolog Havva Kahraman ve Uzman Klinik Psikolog Seda Karaca verdi. 

Son Güncelleme: 20.11.2019 20:01
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