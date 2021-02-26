Belediye personeline afet eğitimi verilecek

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) arasında belediye çalışanlarının afetlere karşı ortak eğitimine ilişkin protokol imzalandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından imzalanan protokole göre “Afet Eğitim Yılı” kapsamında 800 bin belediye personeline afetle mücadele eğitimi verileceği açıklandı.

Belediye personeline yönelik düzenlenecek eğitimlerde; AFAD görev yetki ve sorumlulukları, topluma yönelik farkındalık eğitimleri, TBB personeline yönelik farkındalık eğitici eğitimleri, AFAD gönüllülük sistemi tanıtımı, sivil savunma ve seferberlik hizmetleri, acil durum yönetimi, KBRN, TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) konuları başta olmak üzere farklı alanlarda çevrim içi ve yüz yüze eğitimler yapılacak.

Belediye başkanlarının ilk katılımcı grup olacağı eğitimlerde; ikinci grupta genel sekreterler ve başkan yardımcıları, son grupta ise daire başkanları ile diğer belediye çalışanları yer alıyor. Teorik ve uygulamalı olarak yapılacak eğitim programı çerçevesinde ayrıca AFAD’a inceleme ziyaretleri yapılması planlanıyor.

(Haber Merkezi)