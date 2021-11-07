Belediye personeli kalbine yenildi

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan Ömer Uysal (38), genç yaşta kalbine yenik düştü.

Edinilen bilgilere göre kronik rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Ankara'ya tedavi için giden Uysal, koronavirüse yakalandı. Evde karantina altındayken aniden rahatsızlanan talihsiz genç, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 gündür hastanede tedavi gören Uysal'ın kalp krizinden hayatını kaybettiği öğrenildi.

Uysal’ın cenazesi Şeymustafa köyünde toprağa verildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da acılı aileyi ziyaret ederek, başsağlığı diledi. (Haber Merkezi)

