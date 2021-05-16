Belediye personeli kalbine yenik düştü

Çorum Merkez Abdalata Köyü’nde, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü çalışmak için tarlaya giden 45 yaşındaki Abdullah Civelek, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Durumu fark eden yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen 112 ekibinin ilk müdahalesi sonrası kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve hemen hastaneye kaldırılarak müdahaleye alınan Civelek, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayata veda etti.

Abdullah Civelek’in cenazesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındıktan sonra Abdalata Köyü’nde toprağa verildi. Cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, belediye yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

(Haber Merkezi)

