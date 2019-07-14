Belediye personeli için sosyal denge sözleşmesi

Çorum Belediyesi’nde çalışan personeli kapsayan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi için önceki gün Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Turhan Candan, Alper Zahir, Memur-Sen İl Başkanı Ali Yıldız, Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Burhan Şahin, Başkan Yrd. Veli Singer, Başkan Yardımcısı Mustafa Toydemir, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Belediye Meclis üyeleri ve çalışanlar katıldı.

Yapılan sözleşme ile Çorum Belediyesi’nde çalışan personele yüzde 65 oranında sosyal-denge tazminatı verilecek. Sözleşme ile belediye personeli maaşına ek 925 TL sosyal denge tazminatı alacak. Sözleşme Aşgın ve Şahin arasında imzalandı.

Sendika olarak işverenle-işgören arasında bir köprü vazifesi gördüklerini belirten Burhan Şahin, verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür etti.

Sözleşme için Belediye’deki tüm imkanlarını zorladıklarını kaydeden Aşgın ise “Sözleşmeli personeli, işçisiyle, memuruyla, başkan yardımcılarıyla, meclis üyeleriyle, başkanıyla Çorum Belediyesi olarak bütünlük içerisinde hemşehrilerimiz için, Çorum için çalışıyoruz. Yetkili sendika temsilcileri ile imzaladığımız Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinin personelimize, belediyemize, şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)