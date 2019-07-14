Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
0
ALTIN
260.649
DOLAR
0.0000
STERLİN
7.1970
EURO
0.0000

Belediye personeli için sosyal denge sözleşmesi

Çorum Belediyesi ile Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

Belediye personeli için sosyal denge sözleşmesi

Çorum Belediyesi ile Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) arasında Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı.

14 Temmuz 2019 Pazar 22:00
Belediye personeli için sosyal denge sözleşmesi

Çorum Belediyesi’nde çalışan personeli kapsayan Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesi için önceki gün Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Turhan Candan, Alper Zahir, Memur-Sen İl Başkanı Ali Yıldız, Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Burhan Şahin, Başkan Yrd. Veli Singer, Başkan Yardımcısı Mustafa Toydemir, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Belediye Meclis üyeleri ve çalışanlar katıldı.

Yapılan sözleşme ile Çorum Belediyesi’nde çalışan personele yüzde 65 oranında sosyal-denge tazminatı verilecek. Sözleşme ile belediye personeli maaşına ek 925 TL sosyal denge tazminatı alacak. Sözleşme Aşgın ve Şahin arasında imzalandı.

Sendika olarak işverenle-işgören arasında bir köprü vazifesi gördüklerini belirten Burhan Şahin, verdiği destekten dolayı Belediye Başkanı Aşgın’a teşekkür etti.

Sözleşme için Belediye’deki tüm imkanlarını zorladıklarını kaydeden Aşgın ise “Sözleşmeli personeli, işçisiyle, memuruyla, başkan yardımcılarıyla, meclis üyeleriyle, başkanıyla Çorum Belediyesi olarak bütünlük içerisinde hemşehrilerimiz için, Çorum için çalışıyoruz. Yetkili sendika temsilcileri ile imzaladığımız Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesinin personelimize, belediyemize, şehrimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Sadeçolak ve Sarıca izleyenleri mest etti
Sadeçolak ve Sarıca izleyenleri mest etti
Çorum’da renkli ve neşeli günler
Çorum’da renkli ve neşeli günler
Karslı, Ziraat Bankası Zafer Çarşısı yöneticisi
Karslı, Ziraat Bankası Zafer Çarşısı yöneticisi
Ömer Tök, asaleten SGK İl Müdürü oldu
Ömer Tök, asaleten SGK İl Müdürü oldu
Türkülerle mest ettiler
Türkülerle mest ettiler
“15 Temmuz direniş ve dirilişin destanı”
“15 Temmuz direniş ve dirilişin destanı”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim