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Belediye parkları bahara hazırlıyor

Çorum Belediyesi, şehrin genelinde yer alan parklarda bakım ve onarım çalışması başlattı. Kış mevsiminden kaynaklı tahrip olan yerler onarılarak bahar ayında çocukların kullanımına hazır hale getiriliyor. 

Belediye parkları bahara hazırlıyor

Çorum Belediyesi, şehrin genelinde yer alan parklarda bakım ve onarım çalışması başlattı. Kış mevsiminden kaynaklı tahrip olan yerler onarılarak bahar ayında çocukların kullanımına hazır hale getiriliyor. 

19 Mart 2020 Perşembe 21:00
Belediye parkları bahara hazırlıyor

Çorum Belediyesi olarak şehirdeki tüm parkları elden geçirerek eksikliklerini gidereceklerini ve bahar ayları ile birlikte parkların eksiksiz olarak Çorum halkının hizmetinde olacağını dile getiren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Ekiplerimiz oyun gruplarını tamir ediyor, kauçuk tabanları yeniliyor. Kauçuk taban olmayan parklarımıza da yeni kauçuk tabanlar yapıyoruz.” dedi. 
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan COVİD-19 salgınına karşı riayet edilecek hususların vatandaşlar tarafından önemsendiğini, el birliği ile bu günlerin de hızlı şekilde atlatılacağını dile getiren Başkan Aşgın, “İnşallah bahar ayları ile birlikte salgın tehlikesi geçecek ve her mevsim olduğu gibi bahar aylarını da hemşehrilerimiz parklarda, yeşil alanlarda mutlu, huzurlu bir şekilde vakitlerini geçirebilecekler. Çocuklarımız, belediyemizin parklarında gönüllerince oyun oynayacaklar. Biz Çorum Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi. 
Salgının tehlikesinin tamamen ortadan kalkacağı güne dek tedbiri elden bırakmayacaklarını sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, belediye olarak kamuya açık yerleri ve vatandaşların sıkça kullandığı alanları dezenfekte çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ettiklerini kaydetti. 

(İHA)

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