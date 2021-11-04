Belediye park sayısını 247’ye çıkardı
Çorum Belediyesi, şehrin farklı bölgelerinde yapımına başladığı 6 yeni semt parkının çalışmalarında sona geldi. Çimlendirme çalışmalarının da tamamlanmasıyla hizmete hazır hale gelecek olan parklarla birlikte Çorum’da park sayısı 247’ye çıkmış olacak.
Çorum Belediyesi, park yapım hizmetlerine 6 yeni parkı daha ekledi. 13.654 m2 yüzölçümlü 6 yeni park ile mevcut park sayısını 247’e çıkaran Belediye, şehrin çehresini güzelleştirmeye devam ediyor. Daha yaşanabilir bir Çorum için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Ulukavak, Kunduzhan, Bahçelievler ve Gülabibey Mahallelerine 2021 yılı içerisinde 6 yeni semt parkları kazandırdı. Çorum’un kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha da artırmak için gayret ettiklerini dile getiren Başkan Aşgın, tamamlanmasına sayılı günler kalan parkların peyzaj çalışmalarında sona gelindiğini ve kısa süre içerisinde vatandaşların hizmetine sunacaklarını kaydetti. Tüm semt parklarında peyzaj çalışmalarında sona gelinirken, parklara çok fazla çeşitten oluşan ağaç türleri dikildi. Çorum’un bütün mahallelerini daha yaşanılabilir kılmak için gayret sarf ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çocukların eğlenebileceği ve ebeveynlerin huzurlu bir vakit geçirebileceği park alanlarını inşa ettikleri için mutlu olduğunu belirtti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|11
|27
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|21
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|11
|20
|6. Galatasaray
|11
|20
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|14
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|11
|13
|13. Sivasspor
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|11
|12
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|11
|12
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|11
|12
|17. Kasımpaşa
|11
|9
|18. Göztepe
|11
|9
|19. Giresunspor
|11
|9
|20. Rizespor
|11
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|11
|27
|2. Ankaragücü
|11
|24
|3. Eyüpspor
|11
|23
|4. Erzurumspor
|11
|22
|5. Bandırmaspor
|11
|21
|6. Kocaelispor
|10
|17
|7. Bursaspor
|10
|14
|8. Tuzlaspor
|10
|14
|9. Gençlerbirliği
|10
|14
|10. İstanbulspor
|10
|13
|11. Boluspor
|10
|12
|12. Samsunspor
|10
|12
|13. Adanaspor
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Menemenspor
|10
|11
|16. Manisa FK
|11
|10
|17. Altınordu
|11
|10
|18. Ankara Keçiörengücü
|10
|7
|19. Balıkesirspor
|10
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Chelsea
|10
|25
|2. Liverpool
|10
|22
|3. Man City
|10
|20
|4. West Ham
|10
|20
|5. M. United
|10
|17
|6. Arsenal
|10
|17
|7. Wolverhampton
|10
|16
|8. Brighton
|10
|16
|9. Tottenham
|10
|15
|10. Everton
|10
|14
|11. Leicester City
|10
|14
|12. Brentford
|10
|12
|13. Crystal Palace
|10
|12
|14. Southampton
|10
|11
|15. Aston Villa
|10
|10
|16. Watford
|10
|10
|17. Leeds United
|10
|10
|18. Burnley
|10
|7
|19. Newcastle
|10
|4
|20. Norwich City
|10
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|12
|25
|2. Real Madrid
|11
|24
|3. Sevilla
|11
|24
|4. Atletico Madrid
|11
|22
|5. Real Betis
|12
|21
|6. Rayo Vallecano
|12
|20
|7. Osasuna
|12
|19
|8. Athletic Bilbao
|11
|18
|9. Barcelona
|11
|16
|10. Valencia
|12
|16
|11. Espanyol
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|14
|12. Mallorca
|12
|14
|13. Villarreal
|11
|12
|14. Granada
|11
|11
|15. Celta de Vigo
|12
|11
|16. Elche
|12
|10
|17. Deportivo Alaves
|11
|10
|18. Cádiz
|12
|9
|19. Levante
|12
|6
|20. Getafe
|12
|6