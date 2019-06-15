Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 22°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
90787
ALTIN
253.633
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.3991
EURO
6.5887

Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi

Mart ayında ihalesi gerçekleştirilen traktörler düzenlenen törenle Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat tarafından teslim alındı. 

Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi

Mart ayında ihalesi gerçekleştirilen traktörler düzenlenen törenle Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat tarafından teslim alındı. 

15 Haziran 2019 Cumartesi 18:12
Belediye Park Bahçeler Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi

Park Bahçeler Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen devir teslim törenine Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat’ın yanı sıra ihaleyi kazanan firma yetkilisi Arif Koçak, Park ve Bahçeler Müdürü Eyüp Aytekin, teknik personel ve firma yetkilileri katıldı. 
Devir teslim töreninde bir konuşma yapan Belediye Başkan vekili İsmail Yağbat Çorum Belediyesi bünyesine 4 yeni traktörü katmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. 
Çorum Belediyesi araç filosu içerisinde 1978 model bir traktörün bulunduğunu, çalıştırılan diğer traktörlerin ise kiralık olduğunu ifade eden Yağbat “Mart ayı içerisinde ihalesi gerçekleştirilen traktör alım işimiz Mayıs ayı içerisinde kesinlik kazanarak bugün teslimleri gerçekleştirildi. Teslim aldığımız araçlarımızı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde bu zamana kadar 1978 model bir traktör yetersiz kalmaktaydı. İhtiyaçların giderilmesi için kiralama yapmaktaydık. Bundan sonraki süreçte kendi öz malımızla şehrimize ve vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Bizlere gerekli desteği gösteren firma yetkililerine aynı zamanda Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzdeki mesai arkadaşlarımıza da teşekkür ederim. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” dedi. 

İlgili Haberler
Tıbbi ve aromatik bitkilerde hedef 5 milyar dolar gelir sağlamak
Tıbbi ve aromatik bitkilerde hedef 5 milyar dolar gelir sağlamak
Jandarmadan ünlü futbolcularla tanıtım
Jandarmadan ünlü futbolcularla tanıtım
Annesini sınava yetiştirdi
Annesini sınava yetiştirdi
“Atık kaynak” sözleşmesi
“Atık kaynak” sözleşmesi
Cinayet sanığının yakınlarından mahkemede şaşırtan talep
Cinayet sanığının yakınlarından mahkemede şaşırtan talep
Bankların üzerinden karşıya geçtiler
Bankların üzerinden karşıya geçtiler

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim