Belediye, oturma bankı çöp kovası ve sepeti aldı

Oturma Bankı Çöp Kovası Ve Çöp Kovası Sepetleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenen ve yaklaşık maliyeti 190 bin 560 TL olan ihale Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda gerçekleştirildi.

Buna göre Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce ilimiz park, yeşil alan ve mesire alanlarında kullanılması amacıyla Oturma Bankı, Çöp Kovası ve Çöp Kovası sepeti alımını kapsayan ihalede YKD Park Kent Mobilyaları 136 bin 750 TL, Artım Yapı Çevre Düzenleme 138 bin 250 TL, Gülcan Doğan 148 bin 750 TL, Dek Taahhüt Enerji 164 bin 500 TL, Ortahisar Dizayn Ticaret 166 bin 500 TL, Akmemet Kent Mobilyaları 174 bin 850 TL, Duranoğulları Or. Ürün Gıda 196 bin 250 ve Mertoğlu Kent Mobilyaları firması ise 226 bin 332 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın ihale sonucunun belgeler incelendikten sonra firmalara resmi yazıyla bildirileceğini söyledi.

(Haber Merkezi)

