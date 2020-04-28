Belediye, otomobil ve motosiklet sattı

Belediyeye ait 3 adet MZ marka 1996 model motosiklet ile 1997 model Renault marka otomobil Suat Aydoğan yönetimindeki Encümen üyeleri ve komisyon huzurunda ihale ile satıldı.

Muhammen bedeli Bin TL’den satışa sunulan motosikletlerden biri Ali Koyuncu tarafından Bin 200 TL+ KDV’ye satın alınırken, 7 bin TL+ KDV’den satışa sunulan otomobile ise 7 kişi katılarak teklif verdi.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satışı yapılan otomobil için Ali Koyuncu, Onur Pancarcı, Oktay Koldaş, Reşit Sarıçam, Hüseyin Özcan, Sebahattin Bahçı ile Mustafa Altunay teklif sundu. Son derece çekişmeli geçen ihaleyi Reşit Sarıçam 13 bin 400 TL + KDV bedeli üzerinden kazandı.

Komisyon Başkanı Aydoğan, ihale ile ilgili sonuçların resmi yazı ile kişilere iletileceğini vurguladı.

(Volkan SINAYUÇ)