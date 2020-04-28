Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
100707
ALTIN
383.889
DOLAR
6.9906
STERLİN
8.6802
EURO
7.5722
Sokağa çıkan babasını 'Seni polise ihbar ederim' diye geri çevirdi
'Seni polise ihbar ederim'
İki bin aileye sıcak yemek
İki bin aileye sıcak yemek
İcradan satılık dükkan hissesi
İcradan satılık dükkan hissesi
26 gün sonra koronavirüsü yendi
26 gün sonra koronavirüsü yendi
Diyanet-Sen’den kınama
Diyanet-Sen’den kınama

Belediye, otomobil ve motosiklet sattı

Çorum Belediyesi mülkiyetinde bulunan motosiklet ve otomobili ihale ile sattı.

28 Nisan 2020 Salı 22:54
Belediye, otomobil ve motosiklet sattı

Belediyeye ait 3 adet MZ marka 1996 model motosiklet ile 1997 model Renault marka otomobil Suat Aydoğan yönetimindeki Encümen üyeleri ve komisyon huzurunda ihale ile satıldı.

Muhammen bedeli Bin TL’den satışa sunulan motosikletlerden biri Ali Koyuncu tarafından Bin 200 TL+ KDV’ye satın alınırken, 7 bin TL+ KDV’den satışa sunulan otomobile ise 7 kişi katılarak teklif verdi.

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine istinaden açık teklif arttırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satışı yapılan otomobil için Ali Koyuncu, Onur Pancarcı, Oktay Koldaş, Reşit Sarıçam, Hüseyin Özcan, Sebahattin Bahçı ile Mustafa Altunay teklif sundu. Son derece çekişmeli geçen ihaleyi Reşit Sarıçam 13 bin 400 TL + KDV bedeli üzerinden kazandı.

Komisyon Başkanı Aydoğan, ihale ile ilgili sonuçların resmi yazı ile kişilere iletileceğini vurguladı.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Esnafa maske ve dezenfektan
Esnafa maske ve dezenfektan
Birlik Kiremit, sezonu açtı
Birlik Kiremit, sezonu açtı
Cengiztopel'in asfaltı yenileniyor
Cengiztopel'in asfaltı yenileniyor
1 Mayıs Bayramı için Kadeş Meydanı’nda basın açıklaması
1 Mayıs Bayramı için Kadeş Meydanı’nda basın açıklaması
Hastane’den dönüş arka taraftan
Hastane’den dönüş arka taraftan
“Salgına ve sömürüye karşı 1 Mayıs’ta alanlardayız”
“Salgına ve sömürüye karşı 1 Mayıs’ta alanlardayız”

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim