Belediye organizasyon hizmet alımı yapıyor
Çorum Belediyesi Organizasyon Hizmet alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19 ‘uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale düzenledi.
Güncel 13.04.2022, 22:29
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Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye üç firma katıldı.
Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 2022 Yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında mücavir alan sınırları içerisinde kültür, sanat ve sosyal etkinlik düzenlenmesi organizasyonu alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 1 milyon 284 bin TL olan ihalede Saliha Köklükaya 1 milyon 131 bin TL, Moda Prodüksiyon Gıda İnşaat 1 milyon 244 bin TL ve Enfest Organizasyon Turizm firması ise 2 milyon 664 bin TL teklif verdi.
Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini açıkladı.
(Volkan SINAYUÇ)
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