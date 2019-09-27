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“Belediye olarak 15 Kur'an kursu ve 14 cami inşa ettik”

Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Müftüsü Muharrem Biçer'i ziyarete etti.

“Belediye olarak 15 Kur'an kursu ve 14 cami inşa ettik”

Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü ve Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Müftüsü Muharrem Biçer'i ziyarete etti.

27 Eylül 2019 Cuma 00:17
“Belediye olarak 15 Kur'an kursu ve 14 cami inşa ettik”

Ziyarette Çorum Belediyesi'nin ibadethanelere, eğitim kurumlarına yaptığı hizmetler görüşüldü.

Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü ziyarette yaptığı açıklamada, “Bu zamana kadar 15 Kur'an kursu ve 14 cami inşa ettik. Bunun yanında 53 caminin abdesthane, wc inşası, dış yalıtım, ısıtma ve soğutma sistemleri gibi önemli ihtiyaçlarını giderdik. Cemevlerimize gasilhane, iç tefrişat ve çevre düzenlemesi çalışması yaptık. Camilerimizin ve Cemevlerimizin düzenli olarak temizlik çalışmalarına devam ediyoruz. İnşa ettiğimiz Kur’an kurslarına Çorumlu şehitlerimizin isimlerini vererek, kurs binalarımızı İl Müftülüğü’ne teslim ettik. İnşa ettiğimiz kurs binalarının bazıları müstakil bir alanda. Bazılar ise camilerimizin alt katında. Buraları hem hanım kardeşlerimizin dini eğitim almaları için hem de 4-6 çocuklarımız için birer kreş haline getirdik. İl Müftülüğümüz, bu mekânları en güzel şekilde değerlendirerek faaliyetlerini buralarda sürdürüyorlar. Zaman zaman çeşitli mahfillerde ‘Kreş ve gündüz bakım evi nerede?’ gibi maksatlı sorular soruluyor. Merek edenler İl Müftülüğümüzden cevabını alabilirler; hatta gidip verilen hizmeti yerinde görebilirler. Dinimizi, kaynağından ve özenli bir şekilde öğretmek için caba gösteren tüm diyanet mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Şimdiye kadar ibadethanelerimize çok önemli katkılar yaptık. İmkânlarımız ölçüsünde yaptığımız bu çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

İl Müftüsü Muharrem Biçer ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Çorum Belediyesi din hizmetleri konusunda bizim elimizi güçlendiriyor. Türkiye'ye örnek çalışmalar yapıyor. Çorum Belediyesi'ne din hizmetlerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

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