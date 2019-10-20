Belediye, Muhtarlar Günü’nü kutladı

Muhtarların demokrasinin temel yapı taşı olduğunu ifade eden Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, “AK Partimizin muhtarlara verdiği önemin en büyük göstergesi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarları demokrasinin temel yapı taşları olarak nitelendirmesidir. Biz de sizleri farklı görmüyoruz. Bu şehri yönetirken, hemşehrilerimize hizmet götürürken sizlerin görüşlerini alıyoruz. ‘Yapacağımız hizmetleri, yatırımları nerelere yapalım?’ diye sizlere soruyoruz. Muhtarlarımızı bir kenara atarak, onları görmezden gelerek bu şehre hizmet etmemiz mümkün değil. Muhtarlarımızın taleplerine daha hızlı cevap vermek açısından belediyemiz bünyesinde muhtarlıklar müdürlüğümüzü kurduk. Sizlerden gelen talepleri tek bir yerde toplayıp hızlı bir şekilde neticelendiriyoruz. Bu da bir kez daha gösteriyor ki sizler bizim için önemlisiniz, değerlisiniz” diyerek, tüm muhtarların muhtarlar gününü kutladı.

BAŞKAN AŞGIN, TOPLANTIYA GÖRÜNTÜLÜ KATILDI

Belediyeler Birliğinin desteklediği bir programı kapsamında Bosna Hersek’in başkenti Saray Bosna’da bulunan ve bu sebeple muhtarlar toplantısına katılamayan Başkan Aşgın, görüntülü olarak toplantıya katılıp muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı. Aşgın, “Bizim böyle muhtarlarımız oldukça, nerede olursak olalım gönlümüz ferah. Hepiniz görevinizi hakkıyla yapıyorsunuz, Allah sizlerden razı olsun. Buradan sizlere selam gönderiyor, muhtarlar gününüzü tebrik ediyorum” dedi.

MUHTARLAR HİZMETTEN MEMNUN

Muhtarlar Günü sebebiyle düzenlenen, Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü, başkan yardımcıları ve muhtarlıklar müdürünün de katıldığı programda bir araya gelen merkez mahalle muhtarları Belediye çalışmalarından ve mahallelerine gelen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Muhtarlar, özellikle belediye bünyesinde muhtarlıklar müdürlüğünün kurulmasıyla taleplerinin hızlı ve kolay bir şekilde çözüme kavuştuğunu belirterek Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın başta olmak üzere başkan yardımcılarına, müdürlere ve belediye çalışanlarına teşekkür ettiler.

(Haber Merkezi)