Belediye motorin aldı

Akaryakıt alım ihalesi Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile gerçekleştirildi.

Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ve Belediye birimlerinin araçlarında 2021 yılında kullanılmak üzere 2 milyon 250 bin litre motorini kapsayan ihaleye 8 firma katılarak teklif verdi.

Buna göre 11 milyon 653 bin 650 TL yaklaşık maliyeti bulunan ihalede Varlı Petrol Ürünleri sanayi 11 milyon 18 bin 250 TL, Avcan Pa Petrol Çay İşletmeciliği 11 milyon 20 bin 500 TL, İnal Petrol ve Otomotiv Sanayi 11 milyon 112 bin 525 TL, Cangir Petrol Hakliye İnşaat Gıda Tekstil 11 milyon 115 bin TL, Mut Pet Akaryakıt Sanayi 11 milyon 153 bin 475 TL, Elvan Çakır İnşaat Taahhüt Taşımacılık 11 milyon 227 bin 500 TL, CCS Petrol Ürünleri Otomotiv 11 milyon 396 bin 250 TL ve Seymen Petrol İnşaat Turizm Nakliye ise 11 milyon 565 bin TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın sonucun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini açıkladı.

(Haber Merkezi)