Belediye milyonluk arsaları satışa çıkardı

Çorum Belediyesi mülkiyetinde bulunan merkezdeki Çepni ve Gülabibey Mahallesi’nde bulunan 3 adet milyonluk arsayı ihale yoluyla satışa çıkardı.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre muhammen bedelleri 3 milyon 700 bin, 10 milyon 500 bin ve 11 milyon 700 bin lira değerindeki 3 arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde satışa sunulacak.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Meclis Salonu’nda 6 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 14.00, 14.30 ve 15.00’de ayrı ayrı yapılacak olan ihale ile ilgili Encümen üyeleri yönetimindeki komisyon huzurunda yapılacak.

(Volkan SINAYUÇ)

