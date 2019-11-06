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Belediye mevsimlik çiçek ve madeni yağ satın alıyor

Çorum Belediyesi mevsimlik çiçek ve madeni yağ satın almak üzere ihale düzenledi.

Belediye mevsimlik çiçek ve madeni yağ satın alıyor

Çorum Belediyesi mevsimlik çiçek ve madeni yağ satın almak üzere ihale düzenledi.

06 Kasım 2019 Çarşamba 21:30
Belediye mevsimlik çiçek ve madeni yağ satın alıyor

Belediye Destek Hizmetleri Müdür Vekili Fikret Karacaköylü yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ilk ihaleye 4 firma katılarak teklif sundu.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile e-ihale yöntemiyle düzenlenen ihalede Belediye bünyesinde çalışmakta olan dizel araç ve iş makinelerinin periyodik bakımlarında kullanılmak üzere 15 kalem madeni yağ alımı gerçekleştirildi. Yaklaşım maliyeti 352 bin 816 TL olan ihalede Ferhat Petrol Nakliyat tarafından 277 bin 483 TL; İç Anadolu Rulman Sanayi Tic. Ltd. Şti tarafından 337 bin 217 TL; Kısmet Petrolcülük Madeni Yağ Pazarlama tarafından 337 bin 785 TL ve EGS Petrol Ürünleri ve Otomotiv Tic. Ltd. Şti tarafından ise 349 bin 662 TL teklif sunuldu. Komisyon Başkanı Karacaköylü firmaların belgelerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

Çorum Belediyesi daha sonra düzenlediği ihale ile ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak olan 160 bin adet mevsimlik çiçek alımını gerçekleştirdi. Fikret Karacaköylü yönetimindeki komisyon huzurunda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile düzenlenen ihaleye ise Yasemin Özdemir, Habitat Peyzaj, Dündar Mevsimlik Süs Bitkileri ve Balaban Süs Bitkileri firmaları katıldı. Yapılan ilk incelemede Habitat Peyzaj ile Balaban Süs Bitkileri firmaları eksik evrak nedeni ile ihaleden elendi. Yaklaşık maliyeti 96 bin 533 TL olan ihalede Dündar Mevsimlik Süs Bitkileri 85 bin 600 TL, Yasemin Özdemir ise 110 bin 400 TL teklif sundu. Komisyon Başkanı Karacaköylü firmaların belgelerinin incelenmesinin ardından sonucun resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

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