Belediye metruk binaların yıkımına devam ediyor

Uzun zamandır kullanılmayan ve metruk halde bulunan, özellikle alkol bağımlılarının buluşma noktası haline gelen 3 katlı metruk ev için mahalle sakinleri de uzun yılardır binanın yıkılması için talepte bulunuyordu. Çıkan yıkım kararı sonrası ise Belediye ekipleri tarafından metruk bina yıkıldı.

MUHTARDAN BAŞKAN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Kunduzhan Mahallesi Mahalle Muhtarı Kadir Akçal, yıkım için Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti. Daha önce de defalarca metruk evin yıkılması için Belediye’ye müracaatta bulunduklarını dile getiren Muhtar Akçal, “Nihayet karar verildi ve yıkıldı. Daha önceden uyuşturucu kullananların mesken tuttukları bir binaydı. Artık mahalleli rahat bir nefes alacak, Belediyemize ve Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Mahalle sakinlerini tedirgin ve rahatsız eden bu tarz metruk binaların yıkımlarının devam etmesini istiyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)