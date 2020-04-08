Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 10°
az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
93225
ALTIN
359.285
DOLAR
6.7629
STERLİN
8.3968
EURO
7.3503

Belediye, mesire alanlarını temizliyor

Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan mesire alanlarında detaylı temizlik çalışması başlattı. Çorum Barajı civarı da tüm pislik ve çöplerden temizlendi.

Belediye, mesire alanlarını temizliyor

Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan mesire alanlarında detaylı temizlik çalışması başlattı. Çorum Barajı civarı da tüm pislik ve çöplerden temizlendi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 16:17
Belediye, mesire alanlarını temizliyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Çorum halkının sağlığını korumak için mesire alanlarının kapatıldığını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum Barajı mesire alanında Temizlik İşleri Müdürlüğü koordinasyonunda Tesisler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz tarafından temizlik çalışması yapıldı. Ekiplerimiz baraj etrafını temizleyerek vatandaşlarımızın kullanımına uygun hale getirdi” dedi.

Zor günleri birlikte aşacaklarının altını çizen Başkan Aşgın, “Vatandaşlarımız mesire alanlarımızda yine önceden olduğu gibi aileleriyle, çocuklarıyla pikniklerini yapacaklar, oyunlar oynayacaklar. Hemşehrilerimizden biraz daha sabretmelerini ve evde kalmalarını rica ediyoruz” dedi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Sağlıkçı çiftin nikahına sürpriz
Sağlıkçı çiftin nikahına sürpriz
HİTÜ Kütüphanesi online hizmet veriyor
HİTÜ Kütüphanesi online hizmet veriyor
MHP’den Berat Kandili mesajı
MHP’den Berat Kandili mesajı
Belediye yaralı köpeğin tedavisini yaptı
Belediye yaralı köpeğin tedavisini yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 65 yaş ve üstü vatandaşlara hitaben mektup kaleme aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 65 yaş ve üstü vatandaşlara hitaben mektup kaleme aldı
Korona virüse karşı yerli ve milli dezenfektan kabini
Korona virüse karşı yerli ve milli dezenfektan kabini
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim