Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 12°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98946
ALTIN
377.516
DOLAR
6.9524
STERLİN
8.6435
EURO
7.5645

Belediye Melikgazi Türbesini restore edecek

Çorum Belediyesi Bahabey Çamlığı üstünde, Melikgazi Mevkiinde bulanan Melikgazi Türbesinin bakım ve onarımını yapacak.

Belediye Melikgazi Türbesini restore edecek

Çorum Belediyesi Bahabey Çamlığı üstünde, Melikgazi Mevkiinde bulanan Melikgazi Türbesinin bakım ve onarımını yapacak.

20 Nisan 2020 Pazartesi 18:41
Belediye Melikgazi Türbesini restore edecek

Geçtiğimiz günlerde Melikgazi Türbesini ziyaret ederek, türbenin bakım ve onarımı için talimat veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışmalara ilk olarak çevre düzenlemesiyle başlayacaklarını ifade etti. Öncelikle türbe etrafına tel örgü çekip, kilit taşı döşeyeceklerini kaydeden Başkan Aşgın, “Türbeye ulaşımı daha kolaylaştırmak için yeni yol çalışması yapacağız. Şehrimizin önemli noktalarından biri olan Melikgazi Türbesini Çorum’umuza yakışır hale getireceğiz. Çorum Belediyesi olarak şehrimizin önemli değerlerimize sahip çıkıyoruz. Türbemizin çevre düzenlemesi için çalışmalarımızı başlatıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu çalışmalarımızı tamamlayıp türbemizin çevre düzenlemesini en güzel şekilde yapacağız.” dedi.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
123 kişi hayatını kaybetti
123 kişi hayatını kaybetti
'4 gün 31 ilimizde sokağa çıkma kısıtlamasını planlıyoruz'
'4 gün 31 ilimizde sokağa çıkma kısıtlamasını planlıyoruz'
Çorum’da temiz hava eylem planı protokolü imzalandı
Çorum’da temiz hava eylem planı protokolü imzalandı
“Ramazan’da sofralarda hiçbir şey eksik kalmayacak”
“Ramazan’da sofralarda hiçbir şey eksik kalmayacak”
“Alınmayan vergiler emekçinin sırtına yük oluyor”
“Alınmayan vergiler emekçinin sırtına yük oluyor”
Bayat sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor
Bayat sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor
Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim