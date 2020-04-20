Belediye Melikgazi Türbesini restore edecek

Geçtiğimiz günlerde Melikgazi Türbesini ziyaret ederek, türbenin bakım ve onarımı için talimat veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışmalara ilk olarak çevre düzenlemesiyle başlayacaklarını ifade etti. Öncelikle türbe etrafına tel örgü çekip, kilit taşı döşeyeceklerini kaydeden Başkan Aşgın, “Türbeye ulaşımı daha kolaylaştırmak için yeni yol çalışması yapacağız. Şehrimizin önemli noktalarından biri olan Melikgazi Türbesini Çorum’umuza yakışır hale getireceğiz. Çorum Belediyesi olarak şehrimizin önemli değerlerimize sahip çıkıyoruz. Türbemizin çevre düzenlemesi için çalışmalarımızı başlatıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu çalışmalarımızı tamamlayıp türbemizin çevre düzenlemesini en güzel şekilde yapacağız.” dedi.

(Haber Merkezi)