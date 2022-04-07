Belediye Meclisi yarın toplanacak

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yönetiminde yarın saat 14.00’de başlayacak olan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek çeşitli kararlar alınacak.

Buna göre Nisan ayı Belediye Meclis Toplantısı’nda 3 Encümen Üyesi, Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi, İmar Komisyon Üyesi ve Tarife Komisyonu Üyesi seçimleri gerçekleşecek. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından hazırlanan 2021 yılı faaliyet raporunun ele alınacağı toplantıda Hamur Belediye Başkanlığı ile Ortak Hizmet Projesi yapılması görüşülecek.

Çeşitli imar konularının ele alınacağı, Belediye’ye gayrimenkul tahsisi ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi; Gazi, İnönü ve Üçtutlar Caddesi’nde Cephe Sağlıklaştırma yapılması gibi konuların da görüşüleceği toplantıda Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. Maddesine istinaden hazırlanan Denetim Komisyon raporu Meclise sunulurken, Belediye’nin 2022 yılında uygulayacağı Ek Gelir Tarifesi görüşülecek.

(Volkan SINAYUÇ)