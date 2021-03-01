Belediye Meclisi yarın toplanacak

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın yönetiminde yarın saat 14.00’de Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan Belediye Meclis Toplantısı’nda gündemdeki maddeler görüşülecek.

5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden yapılacak olan Mart ayı olağan Belediye Meclis Toplantısı’nda 5 adet plan değişikliği konusunun İmar Komisyonu’na havalesi, gayrimenkul trampası, Şehir Estetik Kurulu Çalışma Esas ve Usullerine ilişkin Yönetmelikte değişiklik yapılması, Ortak Hizmet Projesi yürütülmesi için Belediye Encümenine ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a yetki verilmesi gibi konular ele alınacak.

Belediye Meclisi Toplantısı’nda ayrıca İlice Mevkii 4226 ada 5 nolu parselde plan, Çepni Mahallesi 4175 ve 4176 adalarda imar planı, Ayarık Mahallesi 4561 ada 658 adalarda imar planı, Tepecik Mahallesi 234 ve 235 adalarda imar planı ve Ayarık Mahallesi 4423 ada 117 nolu parselin kuzeyinde imar planı değişikliği konuları da görüşülerek karara bağlanacak.

(Haber Merkezi)

