Belediye Meclisi bugün toplanıyor

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın yönetiminde 5393 Sayılı Yasanın 20. Maddesine istinaden toplanacak olan Belediye Meclisi saat 14.00’de başlayacak.

Belediye Meclis üyelerinin gündemdeki maddeleri ele alacağı toplantıda Toplu Taşıma Yönetmeliği’nde revize yapılması; Muhtarlık İşleri Müdürlüğü Yönetmeliği, çeşitli bölgelerde plan değişiklikleri, gayrimenkul devriyle ilgili Belediye Başkanı’na yetki verilmesi, Çorum Beltaş Enerji Üretim Spor ve İnşaat Hizmetleri A.Ş.’nin sermaye artırımı, Belediye’nin 2020- 2024 yılları stratejik planı ile şehir içi toplu taşıma ücretleri ve toplu taşıma araç değişimi otobüs ruhsatı belge bedeli ele alınacak.

(Volkan SINAYUÇ)