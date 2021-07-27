Belediye Meclis Üyesi Yalçınkaya’nın oğlu Sinan dünyaevine girdi
AK Parti Çorum Belediye Meclis Üyesi Cevdet Yalçınkaya’nın oğlu Sinan Yalçınkaya, hayatını Petek Erden Gökhan ile birleştirdi.
Güncel 27.07.2021, 21:39
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Ayten & Cevdet Yalçınkaya çiftçinin oğulları Sinan ile Elif Erden & Hüseyin Gökhan çiftinin kızları Petek’in düğün törenleri geçtiğimiz günlerde Altınkaya Arena Kolezyum Salonu’nda yapıldı.
Genç çiftin nikahını Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın kıyarken, nikah şahitliklerini ise AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı yaptı. Düğüne katılan çok sayıda davetli genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.
ÇORUM HABER, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.
(Volkan SINAYUÇ)
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