Belediye Meclis Üyeleri, çimento arazisini değerlendirdi

Çimento fabrikası arazisinin değerlendirilmesi konusunda yerel dinamikleri harekete geçirmek suretiyle işe başlayacaklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 1 Milyon 384 bin m2 büyüklüğündeki arazi için en doğru kararı vereceklerine inandıklarını söyledi. Çorum’un geleceği için en iyi şekilde düşünülmüş yeni bir Çorum'u sonraki nesillere bırakmak istediklerini belirten Başkan Aşgın, “Bu konuda iki kıstasımız var. Bunlardan ilki şehrimizin geleceği. İkincisi ise belediyemize maksimum mali katkı sağlamak. Bu iki konu temelinde konuşalım, düşünelim ve istişare edelim. Bu noktada da herkesin düşüncesini önemsiyoruz. Çünkü bizim burayla ilgili hiçbir tasarrufumuz yok. Herkesin görüşünü alalım bu vesileyle en doğru kararı verelim derdindeyiz. Mümkün olduğunca fazla hemşehrimizin görüşünü almak noktasında kararlıyız.” dedi.



İSTİŞARE TOPLANTILARI DEVAM EDECEK

İlk istişare toplantısını Çorum’da faaliyet gösteren ilgili sektör temsilcisi iş insanlarıyla ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptıklarını belirten Başkan Aşgın, ikincisini belediye meclis üyeleriyle yaptıklarını ve bu toplantıların devam edeceğini belirtti. Aşgın, “İstişare toplantısı veya firmalarla yapılan görüşmelerin yanı sıra internet sitemiz üzerinden yapılacak interaktik katılım yöntemleriyle de hemşehrilerimizin çimento fabrikası arazisine yönelik düşüncelerini almış olacağız.” diye konuştu.

TUZCU: ÇORUM’UN GELECEĞİNE YAPILACAK GÜZEL BİR HİZMET

AK Parti Belediye Meclis Grup Başkanı Mustafa Tuzcu, çimento fabrikası Çorumluların hizmetine sunulacak olmasının önemine vurgu yaparak “Geçmişte Çorum’un olan bu arazinin tekrardan Çorum’a kazandırılmasından dolayı mutluyuz. Burada planlanacak yeni bir yerleşkenin Çorum’un geleceğine yapılacak güzel bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Böyle bir çalışmanın AK Parti döneminde yapılmasından dolayı da ayrıca mutluluk duyuyorum.” dedi ve güzel günlerini göreceğimiz bir yer olması temennisinde bulundu.

BULUT: İSTİŞARE TOPLANTILARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM

CHP Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Nazik Bulut, yapılan istişare toplantıları nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

1 Milyon 384 Bin metrekarelik çok büyük bir alan olduğunu ifade eden Nazik Bulut, “İlk toplantıyı STK’larla ve iş insanlarıyla yaptınız. İkincisini bizimle yapıyorsunuz. Bu bizim için de çok önemli bir toplantı onun için de grubumuz adına sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

GÜLOĞLU: ARAZİSİNİN ÇORUM’A KAZANDIRILMASINDA EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

MHP Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Selim Güloğlu da yaptığı konuşmada çimento fabrikası arazisinin Çorum’a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Çimento fabrikası arazisinde uygulanacak projede sosyal alanlara dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Güloğlu, “Avrupa’ya gidilerek örnek teşkil edecek yerlerde inceleme gezisi yapılabilir. Bu özellikle şehrin geleceği açısından çok önemli bir detay” şeklinde konuştu.