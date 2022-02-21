Belediye Mayi Klor satın aldı

Mayi Klor Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Belediye Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihalede mayi klor alındı.

İçmesuyu Arıtma Tesisleri ve Su depolarındaki içme suyunun dezenfeksiyonunda kullanılmak üzere mayi klor alımı ile birlikte, klor tanklarının tüp testlerinin yapılması, test sonucunda vana değişimlerinin yaptırılması, emniyet tapası değişimi ve tankların boyanması işini kapsayan ve yaklaşık maliyeti 292 bin 300 TL olan ihaleye katılan Koruma Klor Alkali Sanayi ve Tic. A.Ş. tarafından 363 bin TL teklif sunuldu.

Komisyon Başkanı Sayın ihalenin sonucunun resmi yazıyla firmaya bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

