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Belediye, maskesiz kimse bırakmadı

Belediye, yaptığı çalışmayla Çorum’da yaşayan her vatandaşa maske dağıttı. Yaklaşık 250 kişiden oluşan ekiplerle gece gündüz demeden maske dağıtımlarını gerçekleştiren Çorum Belediyesi, maske dağıtımı esnasında evlerinde bulunamayan vatandaşlar için 15 Temmuz Hürriyet Parkı içerisinde oluşturduğu Zabıta noktasından maske dağıtımına devam ediyor.

21 Mayıs 2020 Perşembe 02:41
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Belediye, maskesiz kimse bırakmadı

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, bu zamana kadar başta Pazar yerleri olmak üzere toplam 670 bin maske dağıtımı yaptıklarını bu sayının yaklaşık 200 bini ise nano teknolojiyle pamuklu kumaştan üretilmiş maskeler olduğunu dile getirerek “Nano maskelerimizin yaklaşık % 90’ını dağıttık. Evlerinde bulamadığımız hemşehrilerimiz için kapılarına etiketler bırakarak bu etiketlerle Belediyemize gelmeleri halinde maskelerini vereceğimizi belirttik. 15 Temmuz Hürriyet Parkı içerisinde yer alan zabıta noktamıza gelen vatandaşlarımıza evlerine bıraktığımız etiketleri ya da adreslerini beyan etmeleri karşılığında maskelerini teslim ediyoruz.” dedi.

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