Belediye maske dezenfeksiyon ünitesi kurdu

Buhara Kültür Merkezinde üretilen maskeler yine burada dezenfekte istasyonuna dönüştürülen iki sınıfta maskelerin dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Buhara Kültür Merkezinde iki sınıfın UV ışınlarıyla dezenfekte istasyonuna dönüştürüldüğünü belirterek, “Belediyemiz Buhara Kültür Merkezi ve Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi dikiş atölyelerinde üretimi yapılan tek kullanımlık maskelerin dezenfektesini de yine ÇorumBelediyesi olarak kendimiz yapıyoruz. Semt pazarlarında, toplu ulaşım araçlarında ve Belediyemiz Vefa Grubu ile dağıtımı yapılan maskeler merkezlerimizde üretiliyor, dezenfektesi yapılıyor. Daha sonra paketleyip hemşehrilerimize ulaştırıyoruz.” dedi.