Belediye marangozhane malzemesi satın aldı

Belediye Destek Hizmetleri Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihale Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü bünyesindeki marangozhaneye 32 kalem mal alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 910 bin TL olan ihaleye katılan FMB Hırdavat Makine 1 milyon 380 bin TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun firmaya bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

