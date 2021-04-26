Belediye madeni yağ satın alıyor

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 4 firma katıldı.

İlk olarak firmaların elektronik ortamda sundukları teklif ve belgeleri incelendi. Buna göre Aras Petrol Ticaret Limited Şirketi eksik belge nedeniyle ihale dışı kaldı.

Belediye bünyesinde bulunan dizel araç ve iş makinelerinin periyodik bakımlarında kullanılmak üzere 17 kalem madeni yağ alımını kapsayan ve yaklaşık maliyeti 668 bin 872 TL olan ihalede Kısmet Petrolcülük 810 bin 320 TL’lik teklif verirken, Ferhat Petrol 817 bin 426 TL, Seymen Petrol ise 824 bin 420 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın ihale sonucunun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

