Belediye madeni yağ satın alıyor

Madeni Yağ Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi.

Turgut Özal İş Merkezi Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 4 firma katıldı.

Firmaların belgelerin ve tekliflerinin incelenmesi ile başlayan 626 bin 780 TL yaklaşık maliyeti bulunan ihalede en uygun teklifi Aras Petrol 527 bin 590 TL ile verdi. Seymen Petrol İnyaat 533 bin 333 TL, Kısmet Petrolcülük Madeni Yağ Pazarlama 573 bin 690 TL ve Şahinler Petrol Ürünleri ise 574 bin 719 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Leyla Sayın, Belediye bünyesinde bulunan dizel araç ve iş makinelerinin periyodik bakımlarında kullanılmak üzere 17 kalem madeni mal alımını kapsayan ihalenin sonucunun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

