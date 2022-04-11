Belediye lokum ve çöp konteyneri ihalesi yaptı

Kutulu Lokum alımı için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile düzenlenen ihale Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ve yaklaşık maliyeti 315 bin TL olan ihalede Tayyar Atakan Akman 249 bin TL, Ganik Şekerleme Gıda 281 bin 400 TL ve Şirinler Kuruyemiş ise 299 bin 400 TL teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın, Belediye’nin 2022 yılı kültür, sanat ve sosyal etkinlikleri kapsamında Kadir Gecesi ve Mevlid Kandili’nde dağıtılmak üzere 60 bin adet kutulu lokum alımını kapsayan ihalenin sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

Öte yandan yine Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce ilimizde evsel atıkları toplamak amacıyla ana cadde ve sokaklara konulmak üzere 770 Litrelik 600 adet çöp konteyneri alımını kapsayan 2 milyon 407 bin TL yaklaşık maliyetli ihaleye de 3 firma katıldı. Buna göre 1’lik Konteyner Sanayi 2 milyon 187 bin TL teklif verirken, Kent Metal Endüstri 2 milyon 214 bin ve Uygun Konteyner ise 2 milyon 400 bin TL’lik teklif sundu.

Komisyon Başkanı Sayın, ihalenin sonucunun firmalara resmi yazıyla bildirileceğini açıkladı.

(Volkan SINAYUÇ)

