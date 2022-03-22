Belediye lastik satın aldı

Çorum Belediyesi’ne ait araçlarda ve iş makinelerinde kullanılmak üzere lastik satın alındı.

Lastik alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye üç firma katıldı.

Firmaların belgelerinin ve tekliflerinin incelenmesi ile başlayan ihalede yaklaşık maliyeti 984 bin 740 TL olan 25 kalem lastik alımı için Odak Çözüm Eğitim Danışmanlık tarafından 586 bin 700 TL, Oklas Otomotiv Sanayi tarafından 816 bin 663 TL ve Ses Otomotiv tarafından ise 925 bin 40 TL teklif sunuldu.

Komisyon Başkanı Sayın sonucun resmi yazıyla firmalara bildirileceğini duyurdu.

(Volkan SINAYUÇ)

