Belediye, kurban için 6 bin kilogram poşet satın aldı

Kurban poşeti ve çöp poşeti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edildi. Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda Destek Hizmetleri Müdürü Leyla Sayın yönetimindeki komisyon huzurunda düzenlenen ihaleye 8 firma katıldı.

Bu firmalardan biri istenen evrakları ekap’a zamanında yüklememesi, bir kişi de gerekli teminatı yatırmaması nedeni ile elenirken daha sonra diğer firmaların belgeleri incelendi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nce ilimizde Kurban Bayramı’nda atıkların toplanması ve temizlik faaliyetlerinde kullanılması amacıyla 2 bin 500 kilogram Kurban Poşeti ve 3 bin 500 kilogram Çöp Poşeti alımını kapsayan yaklaşık 186 bin 130 TL maliyeti bulunan ihalede Ömeroğulları Harfiyat 186 bin TL ile en uygun teklifi verdi. İhalede Ali Davutoğlu 188 bin 750 Tl, Zümrüt Anka İnşaat 198 bin 650 TL, Tayyar Atakan Akman 209 bin 550 TL, Cuma Kuzkaya 228 bin 200 TL ve Engül Yemek Sanayi ise 229 bin TL’lik teklif verdi.

(Volkan SINAYUÇ)

